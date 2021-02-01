Evanílson marca mais uma vez saindo do banco, e Porto vence o Rio Ave no Campeonato Português

O Porto venceu a segunda seguida no Campeonato Português. Nesta segunda-feira, os atuais campeões nacionais receberam o Rio Ave, pela 16ª rodada do torneio, no Estádio do Dragão, e venceram por 2 a 0. Luis Díaz e Evanílson fizeram os gols do jogo, que fez a equipe azul e branca chegar aos 38 pontos.
Jogando em casa, o Porto se lançou ao ataque no primeiro e teve, ao menos, três grandes chances de abrir o placar. Os Dragões, no entanto, só balançaram as redes aos 43 minutos. Zaidu Sanusi cruzou Luis Díaz ajeitou com o peito para Taremi, que parou no goleiro. No rebote, Luis Díaz aproveitou e marcou.
Na segunda etapa, o Porto diminuiu o ritmo e os Dragões chegaram ao segundo gol em rápido contra-ataque. Após jogada pela direita, Taremi driblou o zagueiro brasileiro Aderllan, e tocou para Evanílson, que tinha acabado de entrar. O ex-jogador do Fluminense só teve o trabalho de empurrar para o gol.
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Porto encara o Belenenses, fora de casa, na quinta-feira. O Rio Ave, por sua vez, tem compromisso em casa, contra o Nacional, da Ilha da Madeira, na sexta-feira.