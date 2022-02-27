  • Evanilson marca e Porto, com um a mais, empata com Gil Vicente pelo Campeonato Português
Volante do Gil Vicente foi expulso com três minutos de jogo e equipe soube se defender em campo para evitar a derrota
Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 19:43

LanceNet

27 fev 2022 às 19:43
Em casa, o Porto ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Gil Vicente pela 24ª rodada do Campeonato Português. A equipe da casa jogou com um homem a mais praticamente o jogo inteiro, pressionou, mas não conseguiu ficar à frente do placar.> Veja a tabela do Campeonato Português
EXPULSÃO RELÂMPAGA!O Porto começou bem na partida e achou um ataque em velocidade com Evanílson. Aos três minutos, o volante Vitor Carvalho fez a carga nas costas do atacante brasileiro e recebeu o cartão vermelho.
GIL VICENTE NA FRENTE!Com um homem a mais, o Porto foi superior o jogo todo e coube ao Gil Vicente ser efetivo nos contra-ataques. Dessa forma, a equipe abriu o placar no Estádio do Dragão. Aos 18 minutos do segundo tempo, Lino carregou pela esquerda, tocou para Fran Navarro, que deu uma caneta em Fábio Cardoso e chutou na saída do goleiro, marcando um golaço.
EVANILSON EMPATA!Logo em seguida ao gol do Gil Vicente, o Porto deixou tudo igual no placar. Aos 22 minutos, Otávio recebeu no meio, lançou no alto para Taremi, que tocou de cabeça para Evanilson, sozinho, empatar o jogo.
TABELACom o empate, o Porto segue na liderança do Campeonato Português, com 68 pontos, seis na frente do Sporting, vice-líder. Enquanto o Gil Vicente permanece na quinta colocação com 41 pontos.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

