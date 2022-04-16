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Evanilson marca duas vezes e Porto goleia o Portimonense por 7 a 0 no Campeonato Português

Brasileiro balança as redes com duas assistências do compatriota Pepê, e Dragões se aproximam ainda mais do título nacional depois de dois anos...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 19:07
Segue o líder. Primeiro colocado do Campeonato Português o Porto recebeu o Portimonense neste sábado e não tomou conhecimento do rival no torneio nacional. Com direito a dois gols do brasileiro Evanilson, os Dragões golearam o rival por 7 a 0. Taremi (três vezes), Grujic e Pepe completaram o placar.Em um primeiro tempo avassalador, o time de Sergio Conceição foi para o intervalo vencendo por 4 a 0. Taremi abriu o placar aos 19 minutos após passe de Fábio Vieira e marcou o terceiro de pênalti aos 34. O segundo foi de Grujic, em bate e rebate, enquanto Evanilson fez o quarto com assistência de Pepê.
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No segundo tempo, sem diminuir o ritmo, Taremi fez o quinto logo com um minuto, novamente com assistência de Fábio Vieira, fechando seu hat-trick. O sexto foi do zagueiro luso-brasileiro Pepe, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio. Com mais uma assistência de Pepê, Evanilson fechou a conta com chute na pequena área.
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O Porto volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Sporting pela semifinal da Taça de Portugal. O Portimonense, por sua vez, tem compromisso no próximo sábado, contra o Moreirense, pelo Campeonato Português.
Crédito: EvanilsonfazgrandetemporadacomacamisadoPorto(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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