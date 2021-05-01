Evanilson marca duas vezes e é destaque em goleada do Porto B

O atacante Evanilson, ex-Fluminense, foi destaque na goleada do Porto B sobre o Cova de Piedade por 5 a 1, neste sábado, na segunda divisão portuguesa. O brasileiro, que não participou da vitória do time principal dos Dragões na sexta-feira, entrou em campo para manter o ritmo e marcou dois gols.
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- Estou muito feliz em poder ajudar o Porto em qualquer circunstância. Quando não sou utilizado pelo mister Sergio Conceição, jogo pelo time B para ganhar rodagem. Aqui na Europa isso é comum e não vejo problema. É claro que quero estar sempre em campo pela equipe principal, mas quando não é possível, tenho o maior prazer em atuar pelo segundo time - disse Evanilson.
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Desde o início da temporada defendendo as cores do Porto, Evanilson disse que se sente melhor e mais preparado a cada dia que passa.
- A cada dia que passa me sinto melhor e mais preparado. É seguir trabalhando forte para que eu possa colher os frutos - completou o jogador.