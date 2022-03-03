Evanílson marca de novo, e Porto bate o Sporting para abrir vantagem na semifinal da Taça de Portugal

O Porto está perto da final da Taça de Portugal. Nesta quarta-feira, os Dragões foram até Lisboa e venceram o Sporting de virada, por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais do torneio. Pablo Sarabia abriu o placar para os donos da casa, mas Taremi e Evanílson fizeram para dar o triunfo à equipe do norte lusitano.GOLAÇODepois de um primeiro tempo sem gols, o Sporting abriu o marcador com Pablo Sarabia, aos três minutos da etapa final. Em jogada ensaiada, Pedro Porro cobrou falta na entrada da área e o espanhol bateu de chapa no ângulo para fazer 1 a 0.

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DE PÊNALTIA vantagem lisboeta durou apenas dez minutos. Evanílson foi derrubado por Pedro Porro dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Taremi chutou forte de pé direito e viu a bola tocar na trave antes de entrar no Estádio José Alvalade.

SEMPRE ELECinco minutos depois e o Porto conseguiu a virada com o brasileiro Evanílson, que vive grande fase. Pepê recebeu na direita, tocou para Taremi, que entregou de letra, e o ex-jogador do Fluminense teve e a tranquilidade de dominar e tirar do goleiro. Foi o 16º gol do camisa 30 em 32 partidas na temporada.

FALA, EVANÍLSON"Muito feliz por ter marcado mais um gol e, principalmente, por conseguirmos conquistar essa vitória muito importante fora de casa, num clássico. Jogo difícil, apertado e muito disputado, então essa conquista é muito significativa para a nossa equipe. Mas sabemos que foi apenas a primeira partida desta semifinal, e que precisamos entrar totalmente concentrados no segundo jogo, diante do nosso torcedor. Até lá, temos jogos importantes pelo Campeonato Português e pela Liga Europa, então vamos entrar focados em cada jogo para conquistar os resultados positivos."

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SEQUÊNCIA​Porto e Sporting voltam a se enfrentar no dia 20 de abril, no Estádio do Dragão, pelo jogo de volta da Taça de Portugal para decidir quem avança para a grande final do torneio. Na outra semifinal, Mafra e Tondela se enfrentam nesta quinta-feira pelo jogo de ida.