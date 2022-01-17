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futebol

Evanílson comemora primeiro hat-trick e ótima fase no Porto

Nos últimos cinco jogos disputados com a camisa dos Dragões, centroavante anotou seis gols. Porto está na liderança do Campeonato Português e na semifinal da Taça de Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 12:33

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 12:33

A boa campanha do Porto na temporada e a liderança invicta do Campeonato Português estão diretamente ligadas a melhor fase vivida por Evanílson desde que chegou ao clube, em agosto de 2020. No último domingo, o ex-atacante do Fluminense confirmou esse bom momento com seu primeiro hat-trick como profissional, destaque na goleada de 4 a 1 sobre o Belenenses.- Esse jogo contra o Belenenses ficará marcado na minha carreira porque foi o meu primeiro hat-trick como profissional. Cheguei a fazer em outras duas oportunidades, mas foi na base, pelo Sub-20 do Fluminense. Uma vez contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, e outra contra o Grêmio, pelo Brasileiro. Realmente, vivo meu melhor momento aqui, o time vem numa fase muito boa e vamos lutar por esse título. Estou feliz - disse Evanílson, que na temporada tem um total de 12 gols e três assistências.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Hoje titular absoluto dos Dragões, Evanílson já é o terceiro principal artilheiro da equipe no Campeonato Português, com seis gols, atrás apenas do colombiano Luis Diaz, que tem 13, e do iraniano Taremi, que tem 10 tentos. E os últimos cinco jogos espelham bem a fase vivida por ele, uma vez que conseguiu anotar seis gols e uma assistência.
O Porto lidera o Campeonato Português com 50 pontos, três à frente do Sporting e a nove do Benfica. Na 18ª rodada, o time tem 16 vitórias e dois empates, com o segundo melhor ataque (48 gols) e a segunda melhor defesa. A equipe volta a campo apenas no próximo domingo, quando recebe o Famalicão, do também ex-jogador do Fluminense, o atacante Marcos Paulo.
Crédito: EvanílsonviveótimafasecomacamisadoPorto(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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