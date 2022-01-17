Evanílson comemora primeiro hat-trick e ótima fase no Porto

A boa campanha do Porto na temporada e a liderança invicta do Campeonato Português estão diretamente ligadas a melhor fase vivida por Evanílson desde que chegou ao clube, em agosto de 2020. No último domingo, o ex-atacante do Fluminense confirmou esse bom momento com seu primeiro hat-trick como profissional, destaque na goleada de 4 a 1 sobre o Belenenses.- Esse jogo contra o Belenenses ficará marcado na minha carreira porque foi o meu primeiro hat-trick como profissional. Cheguei a fazer em outras duas oportunidades, mas foi na base, pelo Sub-20 do Fluminense. Uma vez contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, e outra contra o Grêmio, pelo Brasileiro. Realmente, vivo meu melhor momento aqui, o time vem numa fase muito boa e vamos lutar por esse título. Estou feliz - disse Evanílson, que na temporada tem um total de 12 gols e três assistências.