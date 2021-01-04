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Evanílson celebra gol 'relâmpago' em vitória do Porto: 'Nunca fiz um gol em tão pouco tempo'

Ex-atacante do Fluminense entra em campo aos 44’ do segundo tempo, marca dois minutos depois e Dragões vencem Moreirense por 3 a 0
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LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 21:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 21:56

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
O atacante Evanílson, ex-Fluminense, precisou de apenas dois minutos em campo para selar a vitória do Porto neste domingo. Ele entrou aos 44 minutos do segundo tempo e fechou o placar em 3 a 0 sobre o Moreirense já aos 46. Com o resultado, os Dragões assumiram provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Português.
>> Pochettino define o seu primeiro reforço no PSG, Papu Gómez de saída da Atalanta… O resumo do fim de semana do mercado
O Porto abriu o placar aos 22 minutos de jogo, em cobrança de pênalti de Sérgio Oliveira. E só ampliou no fim da partida, aos 43, com o espanhol Toni Martínez. Evanílson entrou na sequência e deixou sua marca nos acréscimos. A equipe chegou aos 28 pontos e ultrapassou o Benfica, que tem 27, mas ainda joga nesta segunda-feira contra o Santa Clara. O líder Sporting tem 32.
- Nunca fiz um gol em tão pouco tempo em campo. Mas temos que aproveitar as chances quando elas aparecem, não tem jeito, mesmo com a vitória já garantida. Fico feliz, porque mostrei ao grupo e ao professor que podem contar sempre comigo. Nosso elenco tem muita qualidade, mostrou isso mais uma vez nesse jogo, e vamos continuar na briga pela liderança. Ainda tem muito campeonato pela frente - disse Evanílson.
Foi o segundo gol do atacante nesta edição da Primeira Liga. O Porto, aliás, tem o melhor ataque da competição, com 31 gols em 12 rodadas. O time volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrentará o Famalicão, fora de casa.

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