Evanilson anota hat-trick e Porto goleia o Belenenses em Portugal

Mais líder do que nunca, o Porto goleou o Belenenses neste domingo, com direito a hat-trick do atacante Evanilson. A equipe de Sérgio Conceição bateu os adversários fora de casa por 4 a 1 e chegou aos 50 pontos no Campeonato Português. Taremi completou a goleada para os Dragões e Camará fez para os anfitriões. + Philippe Coutinho marca na estreia e salva Aston Villa de derrota para o Manchester United

Lanterna do Campeonato Português, o Belenenses abriu o placar aos 13 minutos com gol de Abel Camará após assistência de Diogo Cabral. Os Dragões pressionaram pelo empate e chegaram ao gol aos 34 minutos, com o brasileiro Evanilson. Fábio Vieira chutou para o gol, a bola sobrou o pé do atacante, que completou para as redes.

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Já no segundo tempo, o Porto conseguiu a virada e transformou a partida em goleada. Aos 13', Evanilson marcou o segundo dele no jogo após passe de Francisco Conceição. Três minutos depois, Taremi recebeu de Fábio Vieira e marcou o terceiro do Porto. Aos 39', deu tempo do brasileiro marcar o terceiro dele na partida após nova assistência de Fábio Vieira.