Evando fala sobre a falta de confiança do Avaí

Crédito: Divulgação/Avaí

Não valeu de nada a troca de comando e agressão da torcida. No primeiro jogo sem Geninho, o Avaí repetiu os mesmos erros e acabou derrotado no clássico diante da Chapecoense.Na coletiva de imprensa, o técnico Evando citou a falta de confiança do elenco para justificar mais um revés na Série B.

‘Estudei bastante a Chapecoense. Ela é a líder da competição e não é à toa. Começamos um pouco nervosos nos primeiros minutos. Nós precisamos de confiança para poder jogar, mas não conseguimos ter confiança de um dia para o outro. Dei um pouco de confiança para eles no pré-jogo, mas sofremos o gol e essa confiança baixou’, afirmou na coletiva.