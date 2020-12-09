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futebol

Evando fala sobre a falta de confiança do Avaí

Interino analisou o momento da equipe na briga por dias melhores na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 14:48

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:48

Crédito: Divulgação/Avaí
Não valeu de nada a troca de comando e agressão da torcida. No primeiro jogo sem Geninho, o Avaí repetiu os mesmos erros e acabou derrotado no clássico diante da Chapecoense.Na coletiva de imprensa, o técnico Evando citou a falta de confiança do elenco para justificar mais um revés na Série B.
‘Estudei bastante a Chapecoense. Ela é a líder da competição e não é à toa. Começamos um pouco nervosos nos primeiros minutos. Nós precisamos de confiança para poder jogar, mas não conseguimos ter confiança de um dia para o outro. Dei um pouco de confiança para eles no pré-jogo, mas sofremos o gol e essa confiança baixou’, afirmou na coletiva.
Agora, o Avaí está na 10ª colocação, com 37 pontos. O próximo jogo acontece na sexta-feira, diante da Ponte Preta, em Campinas.

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