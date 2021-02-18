Europa League: veja os resultados do dia

Nesta quinta-feira, o mata-mata da Europa League teve o seu início, e a bola rolou em dezesseis partidas. Os destaques do dia foram o empate do Milan por 2 a 2 com o Estrela Vermelha e a vitória do Granada por 2 a 0 sobre o Napoli. Veja os resultados do dia.
Dynamo Kyiv 1 x 1 Club Brugge
Krasnodar 2 x 3 Dinamo Zagreb
Estrela Vermelha 2 x 2 Milan
Olympiacos 4 x 2 PSV
Real Sociedad 0 x 4 Manchester United
Slavia Praga 0 x 0 Leicester City
Braga 0 x 2 Roma
Wolfsberger 1 x 4 Tottenham
Young Boys 4 x 3 Bayer Leverkusen
Granada 2 x 0 Napoli
Lille 1 x 2 Ajax
Maccabi Tel Aviv 0 x 2 Shakhtar Donetsk
Molde 3 x 3 Hoffenheim
Red Bull Salzburg 0 x 2 Villarreal
Royal Antwerp 3 x 4 Rangers
Benfica 1 x 1 Arsenal