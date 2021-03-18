Europa League define classificados para as quartas de final; veja os resultados do dia

Nesta quinta-feira, a Europa League definiu os seus oito classificados para as quartas de final. Os confrontos de volta das oitavas de final foram todos realizados, e muitas partidas eletrizantes estiveram em destaque na competição.
Veja o mata-mata da Europa LeagueO sorteio para definir os confrontos de quartas de final ocorrerá nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília), em Nyon, na Suíça. As partidas de ida e volta da Europa League serão disputadas em 8 e 15 de abril. Arsenal, Manchester United, Slavia Praga, Villarreal, Roma, Ajax, Granada e Dinamo Zagreb avançaram de fase.
Veja os resultados do dia:Arsenal 0x1 Olympiacos
Dinamo Zagreb 3x0 Tottenham
Molde 2x1 Granada
Shakhtar Donetsk 1x2 Roma
Milan 0x1 Manchester United
Rangers 0x2 Slavia Praga
Villarreal 2x0 Dinamo Kyiv
Young Boys 0x2 Ajax