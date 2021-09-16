futebol

Europa League: Confira todos os resultados do dia

Competição europeia teve início nesta quinta-feira e jogos com empate no final e virada deram a emoção do dia
Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 19:02

LanceNet

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Nesta quinta-feira, a fase de grupos da Europa League teve seu início e dezesseis partidas já foram disputadas até aqui. Os destaques do dia foram os empates no final da partida entre Lokomotiv Moscou e Olympique de Marseille por 1 a 1; Leicester e Napoli por 2 a 2; e a virada do Real Betis sobre o Celtic por 4 a 3. Veja todos os resultados do dia.
> Confira a tabela da Europa LeagueGrupo ABrondby 0 x 0 Sparta PragaRangers 0 x 2 Lyon
Grupo BMonaco 1 x 0 Sturm GrazPSV 2 x 2 Real Sociedad
Grupo CLeicester 2 x 2 NapoliSpartak Moscou 0 x 1 Legia Varsóvia
Grupo DFrankfurt 1 x 1 FenerbahceOlympiakos 2 x 1 Royal Antwerp
Grupo EGalatasaray 1 x 0 LazioLokomotiv Moscou 1 x 1 Olympique de Marseille
Grupo FEstrela Vermelha 2 x 1 BragaMidtjylland 1 x 1 Ludogorets
Grupo GBayer Leverkusen 2 x 1 FerencvarosiReal Betis 4 x 3 Celtic
Grupo HRapid Viena 0 x 1 GenkDinamo Zagreb 0 x 2 West Ham

