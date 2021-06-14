futebol

Eurocopa, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira

Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 02:00

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: A semana começa com futebol, basquete e muito mais! (Montagem Lance! Fotos: Javier Soriano / AFP; Divulgação / Twitter Clippers
A segunda-feira (14) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol internacional, Espanha e Suécia se enfrentam pela Eurocopa, às 16h (horário de Brasília), com transmissão dos canais SporTV.
A Euro começou! Veja os participantes e os grupos do torneio internacionalJá nas quadras de basquete, o Los Angeles Clippers enfrenta o Utah Jazz, às 23h (horário de Brasília), pelo jogo 4 da semifinal da conferência oeste da liga. ​Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
10h - Escócia x República Tcheca Euro 2020 Onde assistir: SporTV
11h - China x Itália Liga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2
13h - Polônia x Eslováquia Euro 2020Onde assistir: SporTV
14h30 - Brasil x Tailândia Liga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2
16h - Espanha x Suécia Euro 2020 Onde assistir: SporTV
16h - Brasil x Canadá Amistoso Internacional Feminino Onde assistir: Globo
16h30 - Estados Unidos x TurquiaLiga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2
18h - Argentina x Chile Copa América Onde assistir: ESPN Brasil
20h - Ferroviário x Santa Cruz Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
20h30 - Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers NBAOnde assistir: SporTV 2
21h - Paraguai x Bolívia Copa AméricaOnde assistir: Fox Sports
23h – Los Angeles Clippers x Utah JazzNBAOnde assistir: SporTV 2

