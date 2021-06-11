Eurocopa 2020: Spinazzola é eleito a 'Estrela da Partida' na vitória da Itália sobre a Turquia

Crédito: Divulgação/ Twitter da UEFA

A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da competição. Após o fim do jogo, a UEFA anunciou que o lateral-esquerdo Spinazzola foi eleito a "Estrela do jogo".

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Leonardo Spinazzola foi um dos destaques da partida. Ele contribuiu tanto no sistema defensivo, quanto esticando o campo pelo lado esquerdo. Segundo o site Footstas, o lateral teve 85% de aproveitamento nos passes tentados, duas finalizações (mesmo número de Insigne e Immobile) e liderou a Seleção em interceptações, com duas.

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Spinazzola ainda esteve envolvido no lance polêmico do jogo. Depois de boa jogada individual, o lateral conseguiu o cruzamento, mas a bola tocou no braço de Celik, que estava aberto. Os jogadores italianos reclamaram, mas a arbitragem não marcou a penalidade.