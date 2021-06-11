Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Eurocopa 2020: Spinazzola é eleito a 'Estrela da Partida' na vitória da Itália sobre a Turquia
futebol

Eurocopa 2020: Spinazzola é eleito a 'Estrela da Partida' na vitória da Itália sobre a Turquia

Segundo o site Footstas, o lateral teve 85% de aproveitamento nos passes tentados, duas finalizações e liderou a equipe em interceptações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 19:08

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 19:08

Crédito: Divulgação/ Twitter da UEFA
A Itália estreou com o pé direito na Eurocopa 2020. Nesta sexta-feira, a Azzurra venceu a Turquia por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela primeira rodada da competição. Após o fim do jogo, a UEFA anunciou que o lateral-esquerdo Spinazzola foi eleito a "Estrela do jogo".
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Leonardo Spinazzola foi um dos destaques da partida. Ele contribuiu tanto no sistema defensivo, quanto esticando o campo pelo lado esquerdo. Segundo o site Footstas, o lateral teve 85% de aproveitamento nos passes tentados, duas finalizações (mesmo número de Insigne e Immobile) e liderou a Seleção em interceptações, com duas.
> Veja a tabela da Eurocopa
Spinazzola ainda esteve envolvido no lance polêmico do jogo. Depois de boa jogada individual, o lateral conseguiu o cruzamento, mas a bola tocou no braço de Celik, que estava aberto. Os jogadores italianos reclamaram, mas a arbitragem não marcou a penalidade.
A Turquia volta a campo na próxima quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, às 13h (de Brasília), contra o País de Gales. Já a Itália recebe a Suíça no mesmo dia, mas às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados