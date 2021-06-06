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futebol

Euller quer grande ano no AEL Limassol e foca em evolução no futebol europeu

Lateral-esquerdo brasileiro com passagem pela equipe do Vitória está em alta no clube chipriota do Limassol
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LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 14:32

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 14:32

Crédito: Divulgação / AEL
Em alta no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube chipriota nesta próxima temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números no clube.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Vou procurar fazer um grande trabalho nos próximos meses para melhorar meus números no clube e no futebol europeu. Estou muito motivado para essa temporada que se iniciará. Vou lutar muito para que seja um grande ano - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o AEL Limassol tem tudo para fazer um ótimo ano.
- Temos um ótimo elenco, competitivo e em condições de fazer um grande ano. Vamos lutar muito para que essa temporada seja de grandes resultados - concluiu o brasileiro.

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