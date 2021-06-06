Euller quer grande ano no AEL Limassol e foca em evolução no futebol europeu

Crédito: Divulgação / AEL

Em alta no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller destacou o desejo de continuar crescendo com a camisa do clube chipriota nesta próxima temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números no clube.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! Vou procurar fazer um grande trabalho nos próximos meses para melhorar meus números no clube e no futebol europeu. Estou muito motivado para essa temporada que se iniciará. Vou lutar muito para que seja um grande ano - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o AEL Limassol tem tudo para fazer um ótimo ano.