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futebol

Euller quer evolução no Chipre e fim de ano com vitórias no AEL Limassol

Lateral-esquerdo ex-Bahia e Vitória está motivado e em alta no clube
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 16:58
Crédito: (Divulgação / AEL
Um dos destaques do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller falou sobre o desejo da equipe em crescer de produção nas próximas semanas. Para ele, a meta do grupo é vencer os jogos que faltam na temporada para terminá-la em alta.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar seu desempenho em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. O elenco sabe do seu potencial e quer terminar bem a temporada - disse o jogador.
+ Cristiano Ronaldo ganha chuteira inspirada em placa-mãe de computador. Veja fotos!
Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, a experiência no futebol do Chipre tem sido positiva.
- Estou trabalhando para crescer de produção e para evoluir dentro de campo. Essa temporada tem sido de muito aprendizado e dedicação da minha parte. Estou muito feliz no AEL.

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