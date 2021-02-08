Euller quer evolução no Chipre e fim de ano com vitórias no AEL Limassol

Crédito: (Divulgação / AEL

Um dos destaques do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller falou sobre o desejo da equipe em crescer de produção nas próximas semanas. Para ele, a meta do grupo é vencer os jogos que faltam na temporada para terminá-la em alta.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- O grupo tem se dedicado ao máximo para melhorar seu desempenho em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. O elenco sabe do seu potencial e quer terminar bem a temporada - disse o jogador.

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Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, a experiência no futebol do Chipre tem sido positiva.