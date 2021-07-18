Euller que grandes jogos do AEL Limassol na Liga Europa: 'Vamos dar a vida dem campo'

Crédito: Divulgação / AEL

Em boa fase na equipe do AEL Limassol, do Chipre, o lateral-esquerdo Euller, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre a expectativa para os jogos contra Vllaznia. Segundo o jogador brasileiro, serão duas partidas de alto nível na Liga Europa.

Veja a tabela do Inglês- Vamos lutar muito para fazer dois. Queremos classificar o AEL para chegarmos na fase seguinte da disputa. O grupo está muito motivado e ciente da responsabilidade que terá nos próximos jogos - disse o jogador do AEL Limassol.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do AEL Limassol tem potencial para fazer uma ótima Liga.