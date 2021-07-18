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Euller que grandes jogos do AEL Limassol na Liga Europa: 'Vamos dar a vida dem campo'

Lateral-esquerdo brasileiro revelado pela equipe do Vitória está em alta no clube do AEL Limassol, do Chipre
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Publicado em 18 de Julho de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 14:30
Crédito: Divulgação / AEL
Em boa fase na equipe do AEL Limassol, do Chipre, o lateral-esquerdo Euller, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre a expectativa para os jogos contra Vllaznia. Segundo o jogador brasileiro, serão duas partidas de alto nível na Liga Europa.
Veja a tabela do Inglês- Vamos lutar muito para fazer dois. Queremos classificar o AEL para chegarmos na fase seguinte da disputa. O grupo está muito motivado e ciente da responsabilidade que terá nos próximos jogos - disse o jogador do AEL Limassol.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do AEL Limassol tem potencial para fazer uma ótima Liga.
- Sabemos do equilíbrio e da intensidade que as equipes colocam nos jogos da Liga, mas vamos dar a vida em campo para passarmos por cima delas - concluiu o brasileiro.

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