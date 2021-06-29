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futebol

Euller promete bom desempenho na fase de classificação da Liga Europa com o AEL na próxima temporada

Lateral-esquerdo ex-Bahia e Vitória está motivado e em alta no AEL Limassol
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Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:09
Crédito: Divulgação / AEL
Em bom momento no AEL Limassol, do Chipre, o lateral-esquerdo Euller destacou a expectativa da equipe em iniciar a próxima temporada. O clube cipriota disputará a fase de qualificação da Liga Europa, o que tem deixado todos muito motivados.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Vamos ter um ano muito intenso pela frente e teremos ainda a Liga Europa. O grupo vai trabalhar muito para que a equipe tenha bons resultados nestas competições todas que disputar. Tenho certeza que será um grande ano para o AEL - disse o jogador.
+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!
Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, sua ideia é permanecer na Europa por anos.
- Estou focado em construir a minha história no AEL e no futebol do Chipre. Estou muito motivado para isso.

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