Euller promete bom desempenho na fase de classificação da Liga Europa com o AEL na próxima temporada

Crédito: Divulgação / AEL

Em bom momento no AEL Limassol, do Chipre, o lateral-esquerdo Euller destacou a expectativa da equipe em iniciar a próxima temporada. O clube cipriota disputará a fase de qualificação da Liga Europa, o que tem deixado todos muito motivados.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Vamos ter um ano muito intenso pela frente e teremos ainda a Liga Europa. O grupo vai trabalhar muito para que a equipe tenha bons resultados nestas competições todas que disputar. Tenho certeza que será um grande ano para o AEL - disse o jogador.

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Ainda de acordo com o atleta, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, sua ideia é permanecer na Europa por anos.