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futebol

Euller prevê grandes jogos do AEL Limassol diante do Qarabag na Liga Europa

Lateral-esquerdo, ex-Vitória, está em alta no clube do Chipre, que enfrentará, na Liga Europa, o Qarabag, do Azerbaijão
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Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 14:32
Crédito: Divulgação/AEL
Em ótimo momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre a expectativa para os jogos contra Qarabag, do Azerbaijão, na Liga Europa. Segundo o jogador, serão duas partidas muito complicadas diante do adversário.
Veja a tabela do Espanhol- Queremos fazer dois grandes jogos diante do Qarabag para garantirmos nossa vaga na fase seguinte da disputa. O grupo sabe da importância disso. Estamos muito motivados para essas duas partidas - disse o jogador brasileiro do Limassol.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do AEL Limassol tem potencial para fazer uma ótima Liga.
- Nossa ideia é alcançar a fase de grupos da disputa. Vamos lutar muito para que isso seja possível nesta temporada - concluiu o lateral-esquerdo da equipe do Chipre.

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