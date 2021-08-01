Euller prevê grandes jogos do AEL Limassol diante do Qarabag na Liga Europa

Crédito: Divulgação/AEL

Em ótimo momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, revelado nas categorias de base do Vitória, falou sobre a expectativa para os jogos contra Qarabag, do Azerbaijão, na Liga Europa. Segundo o jogador, serão duas partidas muito complicadas diante do adversário.

Veja a tabela do Espanhol- Queremos fazer dois grandes jogos diante do Qarabag para garantirmos nossa vaga na fase seguinte da disputa. O grupo sabe da importância disso. Estamos muito motivados para essas duas partidas - disse o jogador brasileiro do Limassol.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o elenco do AEL Limassol tem potencial para fazer uma ótima Liga.