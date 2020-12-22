Euller foca em título no Chipre com a camisa do AEL Limassol

Crédito: Divulgação / AEL

Destaque do AEL Limassol neste ano, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre o ritmo forte que o grupo tem tido ao longo desta temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é crescer ainda mais de produção nesta sequência da época.

- Estamos em um ritmo muito forte desde o início da temporada. O grupo tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar seu rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos lutar muito para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, o objetivo do elenco é o título nacional.