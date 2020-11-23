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futebol

Euller, do AEL Limassol, foca em evolução com o elenco na temporada

Lateral-esquerdo ex-Bahia e Vitória está motivado com o novo desafio na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 15:25

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:25

Crédito: (Divulgação / AEL
Um dos principais destaques do AEL Limassol neste ano, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é que o grupo mantenha a intensidade na época.
- Nosso elenco tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para que a equipe cresça de produção e evolua. Estamos no caminho certo para que isso aconteça - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer uma boa sequência no clube.
- Vou trabalhar para fazer uma boa sequência no clube nestas próximas semanas. Quero fazer uma grande temporada com todos aqui.

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