Euller, do AEL Limassol, foca em evolução com o elenco na temporada

Crédito: (Divulgação / AEL

Um dos principais destaques do AEL Limassol neste ano, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nesta sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é que o grupo mantenha a intensidade na época.

- Nosso elenco tem trabalhado muito para melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para que a equipe cresça de produção e evolua. Estamos no caminho certo para que isso aconteça - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é fazer uma boa sequência no clube.