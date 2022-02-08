Euller destaca momento positivo no Chipre e quer evolução do AEL

Vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller falou sobre a evolução que teve no clube nos últimos dois anos. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia e futebol japonês, a meta é continuar crescendo no país.+ Contratação de estrela é condição para Zidane assumir o PSG

- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde a minha chegada ao clube. Espero continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do AEL. Estou muito focado nisso - disse o jogador, antes de emendar:

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- Nossa ideia é terminar bem a temporada, com vitórias. O elenco está muito motivado para que isso seja possível - completou o brasileiro.