Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Euller destaca grande ano Chipre e espera intensidade máxima da equipe até o fim da temporada
futebol

Euller destaca grande ano Chipre e espera intensidade máxima da equipe até o fim da temporada

Lateral-esquerdo ex-Vitória está em alta no clube
...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 20:03
Vestindo a camisa do AEL Limassol e em grande momento no clube, o lateral-esquerdo Euller destacou o bom ano que tem feito. Feliz com o crescimento que teve nesta temporada, o jogador, ex-Vitória e CSA, falou sobre o trabalho intenso que tem feito nos últimos meses.> Barcelona é derrotado pelo Rayo Vallecano na La Liga e perde a terceira seguida no Camp Nou
- Tem sido um ano especial para mim dentro e fora de campo. As coisas têm acontecido aqui com muita naturalidade. Estou feliz com tudo que vem acontecendo. Vou trabalhar ainda mais para evoluir no clube - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco quer fazer uma boa sequência nos próximos jogos.
- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nesta reta final de temporada para conquistar os resultados que estamos esperando. O grupo está muito focado - declarou.
Crédito: EulleremaçãopeloAELLimassol(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados