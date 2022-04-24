Euller destaca grande ano Chipre e espera intensidade máxima da equipe até o fim da temporada

Vestindo a camisa do AEL Limassol e em grande momento no clube, o lateral-esquerdo Euller destacou o bom ano que tem feito. Feliz com o crescimento que teve nesta temporada, o jogador, ex-Vitória e CSA, falou sobre o trabalho intenso que tem feito nos últimos meses.> Barcelona é derrotado pelo Rayo Vallecano na La Liga e perde a terceira seguida no Camp Nou

- Tem sido um ano especial para mim dentro e fora de campo. As coisas têm acontecido aqui com muita naturalidade. Estou feliz com tudo que vem acontecendo. Vou trabalhar ainda mais para evoluir no clube - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco quer fazer uma boa sequência nos próximos jogos.

- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nesta reta final de temporada para conquistar os resultados que estamos esperando. O grupo está muito focado - declarou.