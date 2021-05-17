Euller destaca evolução no Chipre e fala sobre seu primeiro ano no país

Crédito: Divulgação / AEL

Vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller destacou a evolução que teve no clube este ano. Segundo o jogador, com passagens POR clubes como Vitória, Bahia e outros do futebol japonês, a meta é continuar crescendo no país.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com essa minha primeira temporada no futebol do Chipre. Pude aprender muito com todos e procurei dar o meu melhor sempre. Tenho trabalhado muito para construir uma história no clube - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar evoluindo na Europa.