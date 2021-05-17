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futebol

Euller destaca evolução no Chipre e fala sobre seu primeiro ano no país

Lateral-esquerdo ex-Vitória está em alta no clube do AEL Limassol, que disputa o Campeonato do Chipre
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Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:44
Crédito: Divulgação / AEL
Vestindo a camisa do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller destacou a evolução que teve no clube este ano. Segundo o jogador, com passagens POR clubes como Vitória, Bahia e outros do futebol japonês, a meta é continuar crescendo no país.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz com essa minha primeira temporada no futebol do Chipre. Pude aprender muito com todos e procurei dar o meu melhor sempre. Tenho trabalhado muito para construir uma história no clube - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar evoluindo na Europa.
- Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo no futebol europeu. Era uma desejo que tinha. Espero que a próxima temporada seja ainda melhor para mim - concluiu.

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