Euller assina com o AEL Limassol e espera fazer grande ano no clube

Crédito: Divulgação/AEL

Com passagens pelo Vitória, futebol japonês e árabe recentemente, o lateral-esquerdo Euller assinou com o AEL Limassol para a próxima temporada. Feliz com o desafio de estar no futebol do Chipre pela primeira vez, o jogador, que estava na Ferroviária, comemorou bastante o acerto na Europa.

- Estou muito feliz por ter acertado no AEL, um dos grandes clubes do futebol do Chipre. Espero fazer grandes temporadas com o clube e fazer uma história bonita aqui no país. Vou me dedicar ao máximo para conquistar meus objetivos nos próximos anos. Estou muito motivado com esse projeto - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é brigar por títulos na próxima época.