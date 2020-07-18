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futebol

Euller assina com o AEL Limassol e espera fazer grande ano no clube

Lateral-esquerdo ex-Vitória está motivado com o novo desafio na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 17:13

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:13

Crédito: Divulgação/AEL
Com passagens pelo Vitória, futebol japonês e árabe recentemente, o lateral-esquerdo Euller assinou com o AEL Limassol para a próxima temporada. Feliz com o desafio de estar no futebol do Chipre pela primeira vez, o jogador, que estava na Ferroviária, comemorou bastante o acerto na Europa.
- Estou muito feliz por ter acertado no AEL, um dos grandes clubes do futebol do Chipre. Espero fazer grandes temporadas com o clube e fazer uma história bonita aqui no país. Vou me dedicar ao máximo para conquistar meus objetivos nos próximos anos. Estou muito motivado com esse projeto - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é brigar por títulos na próxima época.
- O AEL é um clube grande e vai estar na briga pelas primeiras posições do campeonato e das copas. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível.

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