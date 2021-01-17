Euller almeja crescimento no Chipre para terminar bem a temporada

Crédito: Divulgação / AEL

No AEL Limassol desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, pediu intensidade máxima do elenco para as próximas partidas do ano. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo.

- Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo está ciente disso. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar a temporada ajudando o elenco.