Euller almeja crescimento no Chipre para terminar bem a temporada

No AEL Limassol desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, pediu intensidade máxima do elenco para as próximas partidas do ano. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo.
- Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo está ciente disso. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar a temporada ajudando o elenco.
- Vou me empenhar para ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Tenho me dedicado ao máximo para encerrar bem esse ano.