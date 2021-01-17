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futebol

Euller almeja crescimento no Chipre para terminar bem a temporada

Lateral-esquerdo ex-Vitória está se destacando no AEL Limassol 
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Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 09:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2021 às 09:33
Crédito: Divulgação / AEL
No AEL Limassol desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, pediu intensidade máxima do elenco para as próximas partidas do ano. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para melhorar seu desempenho em campo.
- Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo está ciente disso. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - disse o jogador.Ainda de acordo com o atleta, sua meta é terminar a temporada ajudando o elenco.
- Vou me empenhar para ajudar o grupo nesta sequência da temporada. Tenho me dedicado ao máximo para encerrar bem esse ano.

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