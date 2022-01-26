EUA x El Salvador: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Os Estados Unidos recebem El Salvador nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Concacaf. A equipe norte-americana ocupa a vice-liderança do torneio e busca se consolidar entre os três primeiros colocados para alcançar uma vaga direta até o Mundial do Qatar.FAVORITAÇOAté a rodada anterior, os EUA eram líderes das Eliminatórias, embora tenham perdido a posição para o Canadá após vacilar e empatar com a Jamaica. Ainda assim, a equipe de Gregg Berhalter é uma das grandes potências do continente, enquanto El Salvador ocupa a vice-lanterna.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Concacaf
RODADA TRIPLAPor conta do calendário enxuto devido a pandemia da Covid-19, a Concacaf terá uma rodada tripla. Por conta disso, as equipes devem ter que dosar os atletas que irão jogar. Na próxima rodada, os EUA enfrentam o Canadá, líder das Eliminatórias, em duelo que promete muito equilíbrio.
FICHA TÉCNICA:EUA x El Salvador
Data e horário: 27/1/2022, às 21h (de Brasília)Local: Lower.com Field, em Ohio (EUA)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EUA (Técnico: Gregg Berhalter)Steffen; A. Robinson, Zimmerman, M. Robinson e Yedlin; McKennie, Adams e Musah; Aaronson, Pepi e Pulisic
Desfalques: Nenhum
EL SALVADOR (Técnico: Hugo Pérez)Gonzalez; Larin, Domínguez, Zavaleta e Tamacas; Martínez; A. Roldan, Hernández e Ceren; Henriquez e Rivas
Desfalques: Nenhum