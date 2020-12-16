Eto'o se revolta nas redes sociais por seleção da France Football: 'Nós, africanos, não existimos'

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Samuel Eto'o se mostrou descontente com a seleção dos melhores jogadores da história escolhida pela revista "France Football". O ex-atacante que brilhou com a camisa do Barcelona comentou um tweet do repórter Osasu Obayiuwana, e disse que "os africanos não existem".

"Nós, africanos, não existimos...", escreveu o ex-craque.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL O repórter Osasu Obayiuwana questionou primeiro a decisão da France Football de não colocar nenhum africano em sua seleção. "Como pode a @francefootball escolher três times do #BallonDor sem nenhum jogador africano entre os 33? Não é nada credível... Sem Eto'o ou Weah?", escreveu.