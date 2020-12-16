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Eto'o se revolta nas redes sociais por seleção da France Football: 'Nós, africanos, não existimos'

Atacante que brilhou com a camisa do Barcelona também lembrou do ex-jogador Weah...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:14

Crédito: Reprodução/Youtube
Samuel Eto'o se mostrou descontente com a seleção dos melhores jogadores da história escolhida pela revista "France Football". O ex-atacante que brilhou com a camisa do Barcelona comentou um tweet do repórter Osasu Obayiuwana, e disse que "os africanos não existem".
"Nós, africanos, não existimos...", escreveu o ex-craque.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ESPANHOL O repórter Osasu Obayiuwana questionou primeiro a decisão da France Football de não colocar nenhum africano em sua seleção. "Como pode a @francefootball escolher três times do #BallonDor sem nenhum jogador africano entre os 33? Não é nada credível... Sem Eto'o ou Weah?", escreveu.
Durante sua carreira, Eto'o atuou por clubes como Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e Everton. No total, são 720 partidas, 360 gols e 117 assistências.

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