Eto’o elogia Youssoufa Moukoko e faz lobby para Barcelona ou Real Madrid contratá-lo

Durante o evento de ‘Gala dos Embaixadores’, realizado pela LaLiga em outubro deste ano, lendas do futebol espanhol foram questionadas sobre quem eles gostariam que jogasse na LaLiga Santander. Prontamente, Samuel Eto’o apontou o compatriota Youssoufa Moukoko como uma ótima opção para Real Madrid ou FC Barcelona - dois clubes por onde Eto’o atuou e fez história na Espanha, começando sua carreira nos blancos e sendo multicampeão pelos culé .- Seguindo a mesma linha de raciocínio que o Guti, não traria ninguém para o Real Madrid... e para o Barcelona, além de Mbappé, escolheria Youssoufa Moukoko. Que, para mim, certamente será o próximo craque do futebol mundial. Messi está no topo, e continuará por alguns anos, mas ajudará a preparar o futuro do Barcelona - disse, fazendo uma brincadeira com o ex-jogador Guti - que escolheu Kylian Mbappé para o Real e disse que não contrataria ninguém para o Barça.