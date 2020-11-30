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Eto’o elogia Youssoufa Moukoko e faz lobby para Barcelona ou Real Madrid contratá-lo

Jovem de apenas 16 anos foi assunto na semana, após ter feito sua estreia pelo
Borussia Dortmund e ser considerado uma grande estrela em ascensão
...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 12:31
Crédito: Divulgação/La Liga
Durante o evento de ‘Gala dos Embaixadores’, realizado pela LaLiga em outubro deste ano, lendas do futebol espanhol foram questionadas sobre quem eles gostariam que jogasse na LaLiga Santander. Prontamente, Samuel Eto’o apontou o compatriota Youssoufa Moukoko como uma ótima opção para Real Madrid ou FC Barcelona - dois clubes por onde Eto’o atuou e fez história na Espanha, começando sua carreira nos blancos e sendo multicampeão pelos culé .- Seguindo a mesma linha de raciocínio que o Guti, não traria ninguém para o Real Madrid... e para o Barcelona, além de Mbappé, escolheria Youssoufa Moukoko. Que, para mim, certamente será o próximo craque do futebol mundial. Messi está no topo, e continuará por alguns anos, mas ajudará a preparar o futuro do Barcelona - disse, fazendo uma brincadeira com o ex-jogador Guti - que escolheu Kylian Mbappé para o Real e disse que não contrataria ninguém para o Barça.
Moukoko, por sua vez, é tido como uma estrela em ascensão e fez sua estreia como profissional somente na última semana - durante a vitória por 5-2 do Borussia Dortmund sobre o Herta Berlim, fora de casa, na Bundesliga. Isso porque o centroavante nascido no Camarões, mas naturalizado alemão, completou 16 anos no último dia 20 de novembro, quando ficou apto para atuar na principal divisão do futebol na Alemanha.
Considerado um dos melhores jogadores juvenis do mundo, na atualidade, Moukoko já tem uma carreira incrível como goleador, apesar da sua idade.

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