Eto'o critica revista francesa por nomeação para Bola de Ouro

O ex-jogador Samuel Eto’o criticou a revista “France Football” por conta do setor em que foi selecionado para a disputa da Bola de Ouro Dream Team, uma premiação para os melhores jogadores da história por posição. O camaronês reclamou por ter sido colocado como ponta direita e não centroavante.

- Agradecido, mas eu joguei uma temporada e parte de outra pela direita. Os outros 25 anos de minha carreira joguei como atacante central. Que falta de respeito - reclamou o ex-atleta de Barcelona e Inter de Milão nas redes sociais.Eto’o não é favorito para a conquista do prêmio, uma vez que está concorrendo com Lionel Messi. Além do ex-companheiro, o camaronês também disputa posição com Beckham, George Best, Figo, Garrincha, Jairzinho, Keegan, Matthews e Robben. Como jogador, o atacante conquistou três títulos de Liga dos Campeões na carreira.