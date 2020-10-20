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futebol

Eto'o critica revista francesa por nomeação para Bola de Ouro

Ex-atacante está na disputa pelo prêmio de melhor ponta direita da história do futebol, mas gostaria de estar disputando a posição de centroavante. Messi é favorito pelo prêmio...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 09:01

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 09:01
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O ex-jogador Samuel Eto’o criticou a revista “France Football” por conta do setor em que foi selecionado para a disputa da Bola de Ouro Dream Team, uma premiação para os melhores jogadores da história por posição. O camaronês reclamou por ter sido colocado como ponta direita e não centroavante.
- Agradecido, mas eu joguei uma temporada e parte de outra pela direita. Os outros 25 anos de minha carreira joguei como atacante central. Que falta de respeito - reclamou o ex-atleta de Barcelona e Inter de Milão nas redes sociais.Eto’o não é favorito para a conquista do prêmio, uma vez que está concorrendo com Lionel Messi. Além do ex-companheiro, o camaronês também disputa posição com Beckham, George Best, Figo, Garrincha, Jairzinho, Keegan, Matthews e Robben. Como jogador, o atacante conquistou três títulos de Liga dos Campeões na carreira.

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