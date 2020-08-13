Estrella Galicia e Portuguesa fecham contrato de patrocínio na camisa

Crédito: Divulgação/Portuguesa

A Portuguesa anunciou nesta quinta-feira (12), no Canindé, uma nova parceria para o futebol profissional. A Lusa terá o patrocínio da Estrella Galícia, cervejaria de origem espanhola. O contrato com a Lusa segue até o dia 13 de agosto de 2022. Os valores não foram divulgados, mas o cube divulgou que é o maior valor que a Lusa teve desde seu último ano na primeira divisão nacional.

A logomarca da Estrella Galicia 0,0% ficará estampada na camisa oficial de jogo e em outros locais do centro de treinamento e estádio e em outras ativações. O diretor da Estrella Galicia na América Latina, Fabio Rodrigues, falou sobre a parceria com o clube paulista.

- A Associação Portuguesa de Desportos é um símbolo emblemático e patrimônio da cultura esportiva de São Paulo e brasileira. Nossa cervejaria representa muitos dos valores aos quais nos aproxima do clube, como ser autênticos às nossas raízes. Temos como um dos objetivos reafirmar a sua força e tradição no futebol nacional - explicou.

Este é o segundo clube que recebe apoio da cervejaria espanhola, que já tem contrato com o Sport Clube Corinthians nas equipes principais do time feminino e masculino. Na Europa, a marca é patrocinadora oficial do Deportivo La Coruña e do Celta de Vigo, clubes da Espanha.

Às vésperas de completar 100 anos de história, a Portuguesa celebra a chegada desse novo parceiro como um marco da reconstrução do Clube. O presidente do clube, Antonio Carlos Castanheira, assumiu o comando da Instituição em janeiro deste ano e destaca como a relação entre Lusa e Estrela Galícia se encaixa nessa nova versão rubro-verde.

- Estamos preparando a Portuguesa para uma nova era, novos 100 anos e isso se faz com profissionalismo, estrutura, organização e grandes parceiros. É exatamente nesse sentido que chega a Estrella Galícia para alinhar-se a esse novo momento da Portuguesa. E eu fico muito feliz por saber que uma parceria internacional desse tamanho, só reforça o quanto nosso clube é grande - destacou.