Estrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficar

Depois de muitas dúvidas e rumores, André Villas-Boas decidiu continuar no Olympique de Marseille. O treinador havia prometido que deixaria a equipe caso Andoni Zubizarreta não continuasse no clube.
De acordo com o "L'Équipe", uma conversa com os craques do elenco foi essencial para a continuidade do português. Mandanda, Payet, Thauvin, Strootman e Álvaro González convenceram o treinador a permanecer na equipe.
Essa decisão foi um alívio para todos no Olympique, especialmente para os jogadores, que estavam insatisfeitos por uma peça importante deixar o clube. O contrato de Villas-Boas irá até o final da temporada 2020/2021.