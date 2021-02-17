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futebol

Estrela Vermelha x Milan: onde assistir e as prováveis escalações

Milan joga primeiro duelo da Liga Europa fora de casa, mas também está pensando no confronto contra a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano neste final de semana...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 14:07
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan viaja para Belgrado e encara o Estrela Vermelha pela Liga Europa nesta quinta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), pela fase de 16 avos de final. O clube italiano vive um momento conturbado no Campeonato Italiano após perder para o Spezia, a liderança e ter o clássico contra a Inter de Milão neste final de semana.Decisões
- Está começando um período muito delicado para nós e todas as partidas serão importantes, começando pelo Estrela Vermelha. Depois do Spezia, fizemos nossas avaliações e estamos focados para começar bem este duplo desafio. A equipe deve sentir as sensações, as emoções e a vontade de ultrapassar obstáculos como no jogo com o Rio Ave - disse Pioli.
> Veja a tabela da Liga Europa
Estreia
O técnico Stefano Pioli indicou que Mandzukic, contratado na última janela de transferências, deve estrear como titular neste primeiro confronto. A equipe rossonera deve sofrer algumas alterações no time com o objetivo de poupar alguns atletas tratados como essenciais para a partida contra a Inter de Milão neste domingo.
FICHA TÉCNICA:Estrela Vermelha x Milan
Data e horário: 18/2/2021, às 14h55 (de Brasília)Local: Marakana, em Belgrado (SER)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ESTRELA VERMELHA (Técnico: Dejan Stanković)Borjan; Degenek, Milunovic e Rodic; Ivanic, Sanogo, Petrovic, Kanga e Gajic; Ben e Pavkov.
Desfalques: Katai e Nikolic (machucados).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Dalot, Tomori, Romagnoli e Hernandez; Meite e Tonali; Rebic, Castillejo e Leão; Mandzukic.
Desfalques: Calabria (machucado).

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