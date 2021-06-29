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Estrela tcheca atrai interesse de clube da Premier League

Patrik Schick é o principal destaque da República Tcheca na atual edição da Eurocopa e as boas atuações abriram os olhos do Brighton pela contratação do atacante...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 11:20
Crédito: Paul ELLIS / POOL / AFP
O atacante Patrik Schick é alvo de interesse do Brighton para a próxima temporada, segundo o jornalista Albert Veiss, do portal "DELFI". O centroavante é um dos destaques da República Tcheca nesta Eurocopa com quatro gols marcados.Por conta do bom momento vivido pelo centroavante com a camisa de sua seleção, os ingleses abriram os olhos para a sua chegada. O time da Premier League pode reinvestir o dinheiro da provável venda de Ben White para o Arsenal e reforçar o seu ataque.
> Veja a tabela da Eurocopa
As informações indicam que o Brighton quer propor ao Bayer Leverkusen, clube ao qual Schick pertence atualmente, um ano de empréstimo com uma opção de compra em definitivo do atacante em 2022 por 30 milhões de euros (R$ 176,9 milhões).
O atacante de 25 anos fez apenas uma temporada com a equipe alemã, mas tem contrato até 2025. Antes de chegar ao Bayer Leverkusen, o jogador também defendeu as cores do RB Leipzig, onde não era titular absoluto, mas participava com frequência dos jogos sob comando de Julian Nagelsmann.

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