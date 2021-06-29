Estrela tcheca atrai interesse de clube da Premier League

Crédito: Paul ELLIS / POOL / AFP

O atacante Patrik Schick é alvo de interesse do Brighton para a próxima temporada, segundo o jornalista Albert Veiss, do portal "DELFI". O centroavante é um dos destaques da República Tcheca nesta Eurocopa com quatro gols marcados.Por conta do bom momento vivido pelo centroavante com a camisa de sua seleção, os ingleses abriram os olhos para a sua chegada. O time da Premier League pode reinvestir o dinheiro da provável venda de Ben White para o Arsenal e reforçar o seu ataque.

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As informações indicam que o Brighton quer propor ao Bayer Leverkusen, clube ao qual Schick pertence atualmente, um ano de empréstimo com uma opção de compra em definitivo do atacante em 2022 por 30 milhões de euros (R$ 176,9 milhões).