Estrela Solitária, Camisa 7... Auxiliar de Luís Castro agita torcida do Botafogo nas redes sociais

Os torcedores do Botafogo ficaram agitados na noite desta sexta-feira com uma série de tweets vindos dos auxiliares de Luís Castro, futuro treinador do Alvinegro. Após a conquista da Copa do Emir com o Al-Duhail, Vítor Severino e João Brandão, que trabalham com o comandante, postaram 'indiretas' envolvendo o clube.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube

O primeiro, principalmente, foi o mais ativo nas redes sociais. Entre referências a ídolos do clube, hino e músicas das torcidas, Vítor Severino recebeu curtidas e várias mensagens dos torcedores.

Com contrato já firmado, Luís Castro será o treinador do Botafogo. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas os auxiliares já 'entregaram' que é apenas questão de tempo para que tudo se torne certo.

Vítor Severino e João Brandão são dois dos membros da comissão técnica de Luís Castro, que conta com cinco integrantes. Todos eles são esperados no Rio de Janeiro a partir da próxima semana para iniciarem os trabalhos.