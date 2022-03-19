Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Estrela Solitária, Camisa 7... Auxiliar de Luís Castro agita torcida do Botafogo nas redes sociais
futebol

Estrela Solitária, Camisa 7... Auxiliar de Luís Castro agita torcida do Botafogo nas redes sociais

Com anúncio do treinador português no Botafogo iminente, Vítor Severino aproveitou para ter 'primeiro contato' com os torcedores no Twitter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 22:04

Publicado em 18 de Março de 2022 às 22:04

Os torcedores do Botafogo ficaram agitados na noite desta sexta-feira com uma série de tweets vindos dos auxiliares de Luís Castro, futuro treinador do Alvinegro. Após a conquista da Copa do Emir com o Al-Duhail, Vítor Severino e João Brandão, que trabalham com o comandante, postaram 'indiretas' envolvendo o clube.+ Patrick de Paula foi 'dispensado' na base do Botafogo; anos depois, será a contratação mais cara do clube
O primeiro, principalmente, foi o mais ativo nas redes sociais. Entre referências a ídolos do clube, hino e músicas das torcidas, Vítor Severino recebeu curtidas e várias mensagens dos torcedores.
Com contrato já firmado, Luís Castro será o treinador do Botafogo. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas os auxiliares já 'entregaram' que é apenas questão de tempo para que tudo se torne certo.
Vítor Severino e João Brandão são dois dos membros da comissão técnica de Luís Castro, que conta com cinco integrantes. Todos eles são esperados no Rio de Janeiro a partir da próxima semana para iniciarem os trabalhos.
Crédito: VítorSeverinoéauxiliardeLuísCastro,futurotécnicodoBotafogo(Foto:Divulgação/Al-Duhail

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados