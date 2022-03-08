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futebol

Estrela no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera ótimo 2022 no clube

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 12:44

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:44

Uma das esperanças de gols do Shanghai SIPG para 2022, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado nesta atual temporada no clube chinês. Segundo o centroavante, com passagem pelo futebol coreano, a meta é fazer uma temporada de alto nível para ajudar o grupo ao longo dela.- Estou motivado para essa temporada e espero fazer uma grande época com todos no clube. Vou trabalhar muito para que esse ano seja de gols e títulos com a camisa do Shanghai. Estou muito focado nisso - disse o atleta.
Segundo Ricardo, o elenco tem tudo para fazer uma temporada de conquistas.
- O elenco tem um potencial grande e sabe da sua responsabilidade ao longo da temporada. Tenho certeza que faremos um ano de alto nível em 2022.
Crédito: RicardoLopesesperafazerumbom2022naChina(Divulgação/ShanghaiSIPG

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