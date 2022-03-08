Estrela no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera ótimo 2022 no clube

Uma das esperanças de gols do Shanghai SIPG para 2022, o atacante brasileiro Ricardo Lopes está focado nesta atual temporada no clube chinês. Segundo o centroavante, com passagem pelo futebol coreano, a meta é fazer uma temporada de alto nível para ajudar o grupo ao longo dela.- Estou motivado para essa temporada e espero fazer uma grande época com todos no clube. Vou trabalhar muito para que esse ano seja de gols e títulos com a camisa do Shanghai. Estou muito focado nisso - disse o atleta.