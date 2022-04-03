Estrela no Avispa Fukuoka, Lukian foca em sequência no clube japonês

Em alta no futebol japonês e estrela do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian espera fazer uma grande sequência com o clube em 2022. Segundo o jogador, que estava defendendo as cores do Jubilo Iwata em 2021, a meta é melhorar ainda mais os números no futebol local.> Com gols do trio Messi, Neymar e Mbappé, o PSG goleia o Lorient pelo Campeonato Francês

- Estou trabalhando muito para crescer e para manter a intensidade nos treinos e jogos. Vou me dedicar muito para continuar evoluindo com a camisa do clube e para ter uma sequência boa com o grupo - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, o Avispa tem tudo para fazer uma ótima temporada no Campeonato Japonês.

- Nosso elenco tem lutado muito para evoluir e para melhorar os números na temporada. Estamos nos empenhando para que as coisas saiam como estamos planejando - disse Lukian.