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futebol

Estrela no Avispa Fukuoka, Lukian foca em sequência no clube japonês

Atacante brasileiro espera boa temporada no Campeonato Japonês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 18:53

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 18:53

Em alta no futebol japonês e estrela do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian espera fazer uma grande sequência com o clube em 2022. Segundo o jogador, que estava defendendo as cores do Jubilo Iwata em 2021, a meta é melhorar ainda mais os números no futebol local.> Com gols do trio Messi, Neymar e Mbappé, o PSG goleia o Lorient pelo Campeonato Francês
- Estou trabalhando muito para crescer e para manter a intensidade nos treinos e jogos. Vou me dedicar muito para continuar evoluindo com a camisa do clube e para ter uma sequência boa com o grupo - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o Avispa tem tudo para fazer uma ótima temporada no Campeonato Japonês.
- Nosso elenco tem lutado muito para evoluir e para melhorar os números na temporada. Estamos nos empenhando para que as coisas saiam como estamos planejando - disse Lukian.
Crédito: (Foto:Divulgação

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