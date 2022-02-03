Estrela do Shimizu, Carlinhos foca em grande temporada no clube em 2022

Um dos grandes nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer fazer um ótimo ano com a camisa do clube japonês em 2022. Motivado para que isso seja possível, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço recentemente, falou sobre sua perspectiva.

- Estou focado e vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada no clube em 2022. Estou confiante que esse ano será de alto nível para mim e para o Shimizu. Vou me dedicar ao máximo para ajudar todos dentro e fora de campo - disse.

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Segundo o jogador de 27 anos, que tem passagem por Paraná, Botafogo-PB e Lugano, o Shimizu tem tudo para ter uma temporada positiva neste ano que está começando.

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- Temos um bom elenco e em condições de fazer um grande ano em 2022. Nossa ideia é fazer uma temporada de alto nível.