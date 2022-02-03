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futebol

Estrela do Shimizu, Carlinhos foca em grande temporada no clube em 2022

Atacante brasileiro vem passando por grande momento no futebol asiático...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 14:15
Um dos grandes nomes do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer fazer um ótimo ano com a camisa do clube japonês em 2022. Motivado para que isso seja possível, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço recentemente, falou sobre sua perspectiva.
- Estou focado e vou trabalhar muito para fazer uma grande temporada no clube em 2022. Estou confiante que esse ano será de alto nível para mim e para o Shimizu. Vou me dedicar ao máximo para ajudar todos dentro e fora de campo - disse.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
Segundo o jogador de 27 anos, que tem passagem por Paraná, Botafogo-PB e Lugano, o Shimizu tem tudo para ter uma temporada positiva neste ano que está começando.
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
- Temos um bom elenco e em condições de fazer um grande ano em 2022. Nossa ideia é fazer uma temporada de alto nível.
Crédito: CarlinhosemaçãoemtreinodoShimizuS-Pulse,doJapão(Foto:Divulgação/ShimizuS-Pulse

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