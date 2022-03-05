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futebol

Estrela do Shimizu, Carlinhos espera grande sequência no clube no ano

Atacante brasileiro está em boa fase no futebol asiático
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LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 20:12

Publicado em 05 de Março de 2022 às 20:12

Um dos grandes nomes do Shimizu S-Pulse desde a última temporada, o atacante Carlinhos espera fazer um ótimo ano com a camisa do clube em 2022. Motivado para conquistar esse objetivos, o jogador, que foi ídolo no futebol suíço recentemente, falou sobre sua perspectiva.- Estou trabalhando para fazer uma ótima sequência nas próximas semanas com o grupo e para ajudar dentro de campo com boas atuações. Estou muito motivado e confiante para essa atual temporada - disse.
O Shimizu S-Pulse conquistou uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas do Campeonato Japonês. Segundo o jogador, o Shimizu tem tudo para ter um ano positivo em 2022.
- Nosso elenco se conhece muito bem e isso é uma vantagem. Vamos trabalhar para fazer uma grande temporada, de vitórias e conquistas - revelou.
Crédito: (Foto:Divulgação

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