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Estrela do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes destaca desejo de ver equipe campeã chinesa nesta temporada

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 13:48

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 13:48

Em recuperação no Brasil após sofrer uma lesão no joelho direito e realizar uma cirurgia no local, o atacante do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes, espera ver a equipe, que lidera o Chinês, campeã da competição nesta temporada. Segundo o jogador, essa meta é muito importante para o clube.- Estamos fazendo um grande campeonato e liderando com méritos a competição. Tenho certeza que a equipe continuará neste ritmo forte para terminar a disputa com o título dela, o que será importante para todos - disse o atleta.
Segundo Ricardo, sua recuperação tem sido muito boa.
- Estou evoluindo muito no dia a dia e trabalhando para estar de volta o quanto antes. Estou muito confiante e motivado para retornar logo aos gramados.
Crédito: RicardoLopesesperaconquistartítulodoCampeonatoChinês(Divulgação/ShanghaiSIPG

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