Estrela do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes destaca desejo de ver equipe campeã chinesa nesta temporada

Em recuperação no Brasil após sofrer uma lesão no joelho direito e realizar uma cirurgia no local, o atacante do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes, espera ver a equipe, que lidera o Chinês, campeã da competição nesta temporada. Segundo o jogador, essa meta é muito importante para o clube.- Estamos fazendo um grande campeonato e liderando com méritos a competição. Tenho certeza que a equipe continuará neste ritmo forte para terminar a disputa com o título dela, o que será importante para todos - disse o atleta.