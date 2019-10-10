Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De Cachoeiro

Estrela do Norte lança sócio-torcedor e quer voltar a ser protagonista no ES

Diretoria organiza eventos e ações para envolver a sociedade e fortalecer o time

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 21:06

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 out 2019 às 21:06
Estrela do Norte lança programa sócio torcedor e quer voltar a ser um grande time do ES Crédito: Estrela do Norte
Quarto colocado do Capixabão 2019, o Estrela do Norte promete novidades para a próxima temporada. O alvinegro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em processo de reestruturação e garante que vai voltar a ser protagonista no futebol capixaba.
A afirmação é do presidente do time, Ewerton Miranda Treggia, que está há três anos no comando do clube centenário. “Nosso objetivo é ter um time para ser campeão estadual em 2020. Vamos voltar a ser um grande time no Estado”.

Veja Também

Vitória dribla Copa ES deficitária e fecha a 1ª fase com lucro

Entre os projetos de reestruturação do clube, a diretoria lançou nesta quarta-feira (09), pela primeira vez na história do time, o programa de sócio-torcedor, que permite ao fã do Estrela, contribuir financeiramente com o clube.  “O serviço do Sócio Estrela é bem semelhante ao que acontece em grandes times e oferece convênios e vantagens aos associados, como descontos nas compras feitas em sites cadastrados e nos jogos com mando de campo, além de eventos exclusivos que serão organizados. Também já estamos buscando parcerias com o comércio local”, explicou Ewerton.
Os torcedores que forem se tornar sócios, podem optar pelas modalidades: Ouro (R$65,00), Prata (R$30,00), e Bronze (R$15,00) e todos os pagamentos são mensais. O cadastro é feito pelo site www.socioestrela.com.br.
O Estrela também já divulgou ações que focam o envolvimento do clube com a sociedade. Foi criado uma camisa personalizada sobre a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, e toda renda será revertida à Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, em Cachoeiro.
Estrela do Norte lança programa sócio torcedor e quer voltar a ser um grande time do ES Crédito: Estrela do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Capixabão Futebol Futebol Capixaba estrela do norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados