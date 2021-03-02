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Estrela do Marseille sobre Sampaoli: 'É alguém que não conheço'

Dimitri Payet afirmou que não conhece o ex-técnico do Atlético Mineiro e pede que argentino ajude o elenco vice-campeão francês a voltar a vencer partidas...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 10:46
Crédito: Boris Horvat / AFP
Dimitri Payet, principal jogador do Olympique de Marseille, revelou não conhecer Jorge Sampaoli, novo técnico do clube. Em coletiva de imprensa na véspera do confronto contra o Lille, o campeão do mundo pede que o argentino ajude o grupo que é o atual vice-campeão do Campeonato Francês a recuperar a auto-estima.- Sempre há o famoso choque com a chegada de um novo treinador, mas ele é alguém que eu não conheço. Teremos uma parada rapidamente e isso permitirá que a gente se conheça. Precisamos de um treinador que nos ajude, que nos leve ao seu projeto de jogo e que nos faça vencer.
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O meio-campista também não se esquivou de perguntas comparando Sampaoli a Bielsa, reforçando que não sabe como é o método de trabalho do novo comandante. O ex-técnico do Atlético Mineiro aterrissou em Marselha nesta terça-feira e deve passar por um período de quarentena antes de dirigir o novo time na beira do gramado.

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