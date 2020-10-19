Estrela do Bangkok United, Vander quer crescimento na temporada

Principal nomes do Bangkok United, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, revelou o desejo da equipe em levantar o troféu o Campeonato Tailandês nesta época. Focado neste objetivo, o atleta, que atuou no Chiangrai também, falou sobre sua perspectiva para os próximos jogos.
- Estamos nos dedicando muito para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para melhorar ainda mais seu desempenho em campo com a camisa do clube. Vamos lutar muito para levantar o troféu da liga nesta atual temporada - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no clube.
- Vou me dedicar ao máximo durante a época para melhorar ainda mais meu desempenho em campo nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para fazer a minha história com a camisa do clube.