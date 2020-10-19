Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Estrela do Bangkok United, Vander quer crescimento na temporada

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 11:06

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:06

Crédito: Vander quer conquistar título do Campeonato Tailandês (Divulgação / Bangkok United
Principal nomes do Bangkok United, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, revelou o desejo da equipe em levantar o troféu o Campeonato Tailandês nesta época. Focado neste objetivo, o atleta, que atuou no Chiangrai também, falou sobre sua perspectiva para os próximos jogos.
- Estamos nos dedicando muito para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo tem trabalhado muito para melhorar ainda mais seu desempenho em campo com a camisa do clube. Vamos lutar muito para levantar o troféu da liga nesta atual temporada - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua meta é melhorar ainda mais seus números no clube.
- Vou me dedicar ao máximo durante a época para melhorar ainda mais meu desempenho em campo nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para fazer a minha história com a camisa do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados