Estrela do Bangkok United, Vander mira título tailandês em 2020

Crédito: Divulgação/Bangkok United

Principal nome do Bangkok United há dois anos, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, revelou o desejo de conquistar o título tailandês nesta temporada. Focado neste objetivo, o jogador, que também atuou na Portuguesa há alguns anos, falou sobre sua perspectiva para os próximos meses.

- Vejo nosso grupo muito preparado para conquistar esse objetivo. Depende só da gente. Vamos procurar fazer um campeonato seguro, de muita intensidade, para alcançarmos essa importante meta para o clube. O elenco é muito bom, tem qualidade e potencial para conquistar esse objetivo em 2020 - disse.

Ainda de acordo com o jogador, sua meta é bater recordes na Tailândia, já que está próximo do jogo cem no país.