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futebol

Estrela do Bangkok United, Vander mira título tailandês em 2020

Meia-atacante vive grande momento com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 17:15

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 17:15

Crédito: Divulgação/Bangkok United
Principal nome do Bangkok United há dois anos, o meia-atacante Vander, ex-Vitória, Bahia e Flamengo, revelou o desejo de conquistar o título tailandês nesta temporada. Focado neste objetivo, o jogador, que também atuou na Portuguesa há alguns anos, falou sobre sua perspectiva para os próximos meses.
- Vejo nosso grupo muito preparado para conquistar esse objetivo. Depende só da gente. Vamos procurar fazer um campeonato seguro, de muita intensidade, para alcançarmos essa importante meta para o clube. O elenco é muito bom, tem qualidade e potencial para conquistar esse objetivo em 2020 - disse.
Ainda de acordo com o jogador, sua meta é bater recordes na Tailândia, já que está próximo do jogo cem no país.
- Meu desejo é passar do jogo de número cem e, quem sabe, chegar aos duzentos, trezentos. Estou construindo uma história muito bonita no futebol tailandês e só tenho a agradecer por isso.

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