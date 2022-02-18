Estrela do Avispa Fukuoka, Lukian mira marca centenária de jogos no Japão e os 50 gols no país

Em alta no futebol japonês e uma das esperanças do Avispa Fukuoka, o atacante Lukian espera chegar ao jogo de número 100 no país. Segundo o jogador, seu desejo é bater essa meta em 2022 para continuar marcando história no local.

- Chegar ao jogo de número 100 no futebol japonês será muito especial. Vou trabalhar muito para que isso seja possível nos próximos meses. Será muito importante para mim bater essa marca no Japão, que tem sido especial em minha carreira - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, seu outro objetivo é passar dos 50 gols no país.

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- Estou bem próximo da marca dos 50 gols no país. Vou trabalhar muito para passar dessa marca na temporada. Estou motivado.