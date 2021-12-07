Estrela do Atlético de Madrid pode deixar clube na próxima janela

João Félix, contratação mais cara da história do Atlético de Madrid, pode deixar o clube na janela de transferências de janeiro, segundo o "As". Apesar de ter contrato com a equipe colchonera até 2026, o meia-atacante português não consegue encaixar no estilo de jogo de Diego Simeone.O entorno do atleta estuda alternativas para apresentar aos dirigentes espanhóis, embora o clube não pense em vender uma das principais joias do elenco. No entanto, o atleta vem enfrentando lesões na atual temporada e encarando o banco de reservas em diversas ocasiões.

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Os colchoneros não pensam em negociar a saída de João Félix por um valor muito mais baixo do que os 127 milhões de euros (R$ 813,9 milhões na cotação atual) pagos em 2019. No entanto, o Atlético de Madrid pode ter problemas econômicos caso não consiga seguir na Champions League e não arrume vaga na Liga Europa.

O português busca uma opção em que possa ter regularidade e onde tenha a oportunidade de mostrar sua melhor versão visando a convocação pela seleção de Portugal nos jogos da repescagem pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jovem sonha em estar no Mundial do Qatar, mas precisa jogar.