Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Estrela do Atlético de Madrid pode deixar clube na próxima janela

João Félix não consegue mostrar a melhor versão de seu futebol por não encaixar com o estilo de jogo de Diego Simeone. Saída em janeiro é uma possibilidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 10:33

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 10:33

João Félix, contratação mais cara da história do Atlético de Madrid, pode deixar o clube na janela de transferências de janeiro, segundo o "As". Apesar de ter contrato com a equipe colchonera até 2026, o meia-atacante português não consegue encaixar no estilo de jogo de Diego Simeone.O entorno do atleta estuda alternativas para apresentar aos dirigentes espanhóis, embora o clube não pense em vender uma das principais joias do elenco. No entanto, o atleta vem enfrentando lesões na atual temporada e encarando o banco de reservas em diversas ocasiões.
> Veja a tabela da Champions League
Os colchoneros não pensam em negociar a saída de João Félix por um valor muito mais baixo do que os 127 milhões de euros (R$ 813,9 milhões na cotação atual) pagos em 2019. No entanto, o Atlético de Madrid pode ter problemas econômicos caso não consiga seguir na Champions League e não arrume vaga na Liga Europa.
O português busca uma opção em que possa ter regularidade e onde tenha a oportunidade de mostrar sua melhor versão visando a convocação pela seleção de Portugal nos jogos da repescagem pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jovem sonha em estar no Mundial do Qatar, mas precisa jogar.
Crédito: JoãoFélixpodedeixaroAtléticodeMadridemjaneiro(GABRIELBOUYS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados