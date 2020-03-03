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Campeonato Capixaba

Estrela derrota o Atlético e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Equipe de Cachoeiro não sobe na tabela, mas soma pontos importantes

Publicado em 02 de Março de 2020 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 23:00
Estrela do Norte Crédito: Fabiano Oliveira/MKT Estrela
Depois de uma sequência de derrotas nas primeiras rodadas, o Estrela do Norte começa a achar o caminho das vitórias e, consequentemente, se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba 2020. Nessa briga para se distanciar, a equipe recebeu o Atlético de Itapemirim, na noite desta segunda-feita, no Sumaré, e venceu, por 2 a 1, a adversário, que é um corrente direto a cair de divisão.
O Estrela começou o jogo indo para cima e com menos de uma volta do ponteiro no relógio, a equipe marcou o primeiro gol. Gilmar Baiano trabalhou a bola com Weliton e cruzou para área, o goleiro Victor Hugo tirou e no rebote Angelo colocou no fundo da rede. Ainda na etapa inicial a equipe ampliou com o centroavante Geraldo, que recebeu cruzamento de Dentinho, se antecipou e marcou. No segundo tempo a equipe do Atlético descontou com Vinicius, que subiu e escorou de cabeça o cruzamento de Sorriso.
Com a vitória o Estrela não muda de posição, se mantendo na 8ª colocação, porém soma 7 pontos, três a mais do Atlético de Itapemirim, com apenas 4, que também não muda de posição e continua abrindo a zona de rebaixamento.

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O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da oitava rodada da primeira fase. No sábado, dia 07, às 15h, o Atlético de Itapemirim viaja até Águia Branca para enfrentar o Real Noroeste, no Estádio José Olimpio da Rocha. Na segunda-feira, dia 09, o Estrela do Norte recebe o São Mateus, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, às 20h15.

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