Estrela derrota o Atlético e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Estrela do Norte Crédito: Fabiano Oliveira/MKT Estrela

Depois de uma sequência de derrotas nas primeiras rodadas, o Estrela do Norte começa a achar o caminho das vitórias e, consequentemente, se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba 2020. Nessa briga para se distanciar, a equipe recebeu o Atlético de Itapemirim, na noite desta segunda-feita, no Sumaré, e venceu, por 2 a 1, a adversário, que é um corrente direto a cair de divisão.

O Estrela começou o jogo indo para cima e com menos de uma volta do ponteiro no relógio, a equipe marcou o primeiro gol. Gilmar Baiano trabalhou a bola com Weliton e cruzou para área, o goleiro Victor Hugo tirou e no rebote Angelo colocou no fundo da rede. Ainda na etapa inicial a equipe ampliou com o centroavante Geraldo, que recebeu cruzamento de Dentinho, se antecipou e marcou. No segundo tempo a equipe do Atlético descontou com Vinicius, que subiu e escorou de cabeça o cruzamento de Sorriso.

Com a vitória o Estrela não muda de posição, se mantendo na 8ª colocação, porém soma 7 pontos, três a mais do Atlético de Itapemirim, com apenas 4, que também não muda de posição e continua abrindo a zona de rebaixamento.