Estrela da Desportiva, Edinho promete se empenhar por título do Capixabão

Nome mais conhecido e principal reforço confirmado pela Desportiva Ferroviária para a temporada 2018, o experiente meia Edinho, que novamente vestirá a camisa 10 grená, chegou animado para mostrar serviço com a camisa da Locomotiva neste ano. Uma das caras mais queridas para a torcida do clube, o jogador reconhece a grande responsabilidade que é vestir o manto da Tiva, mas aposta na dedicação em campo para superar as adversidades e conquistar a taça do Campeonato Capixaba.

Edinho, meia da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva Ferroviária

No primeiro contato com os companheiros e os jornalistas na tarde de ontem em Cariacica, na reapresentação do elenco no estádio Engenheiro Araripe, não se escondeu nas respostas - como é de praxe do atleta.

"Quando se fala de Desportiva a responsabilidade aumenta a cada temporada. Mas a gente não foge disso. Sabemos da responsabilidade e ao mesmo tempo também sabemos da capacidade de cada um de nós dentro e fora de campo. Nesse pequeno tempo que temos de preparação para podermos estrear no dia 17 de janeiro vamos fazer o melhor para podermos levar a Desportiva ao seu melhor. É questão de ir fazendo um passo de cada vez até o final do campeonato", comentou o jogador.

Elenco da Desportiva para o Capixabão 2018:

Goleiros: Felipe e Edgar

Zagueiros: Rafael Olioza, David, Rodrigo Lacraia e Sávio

Laterais esquerdos: Davi e Tatá

Laterais direitos: Sorriso, Rafael Andrade e Ramires

Volantes: Ernani, Vinicinho, Gean Miller e Renatinho

Meias: Carlos Vitor, Danilo Cintra e Edinho