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Estrela da Desportiva, Edinho promete se empenhar por título do Capixabão

Meio-campista diz na reapresentação que não vai faltar vontade e muita garra para repetir o futebol da conquista do título capixaba de 2016
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 19:53

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 19:53

Nome mais conhecido e principal reforço confirmado pela Desportiva Ferroviária para a temporada 2018, o experiente meia Edinho, que novamente vestirá a camisa 10 grená, chegou animado para mostrar serviço com a camisa da Locomotiva neste ano. Uma das caras mais queridas para a torcida do clube, o jogador reconhece a grande responsabilidade que é vestir o manto da Tiva, mas aposta na dedicação em campo para superar as adversidades e conquistar a taça do Campeonato Capixaba.
Edinho, meia da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva Ferroviária
No primeiro contato com os companheiros e os jornalistas na tarde de ontem em Cariacica, na reapresentação do elenco no estádio Engenheiro Araripe, não se escondeu nas respostas - como é de praxe do atleta.
"Quando se fala de Desportiva a responsabilidade aumenta a cada temporada. Mas a gente não foge disso. Sabemos da responsabilidade e ao mesmo tempo também sabemos da capacidade de cada um de nós dentro e fora de campo. Nesse pequeno tempo que temos de preparação para podermos estrear no dia 17 de janeiro vamos fazer o melhor para podermos levar a Desportiva ao seu melhor. É questão de ir fazendo um passo de cada vez até o final do campeonato", comentou o jogador.
Elenco da Desportiva para o Capixabão 2018:
Goleiros: Felipe e Edgar
Zagueiros: Rafael Olioza, David, Rodrigo Lacraia e Sávio
Laterais esquerdos: Davi e Tatá
Laterais direitos: Sorriso, Rafael Andrade e Ramires
Volantes: Ernani, Vinicinho, Gean Miller e Renatinho
Meias: Carlos Vitor, Danilo Cintra e Edinho
Atacantes: Diniz, Ricardinho, Müller Brenner, Heron e João Vitor

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