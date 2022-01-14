Estrela da Copa Africana de Nações vira dúvida no torneio após ser diagnosticado com lesão cardíaca

Um dos principais jogadores da Copa Africana de Nações, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, foi impedido pela federação africana de disputar o duelo entre Gabão e Gana, nesta sexta. O jogador, assim como os companheiros Axel Meyé e Mario Lemina, foi diagnosticado com uma lesão cardíaca relacionada à covid-19.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal- De acordo com a comissão médica da Confederação Africana de Futebol (CAF), os jogadores Pierre-Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina, recém-saídos da Covid-19, não podem participar desta partida. Os exames mostrariam lesões cardíacas. A CAF não quis correr nenhum risco - trouxe a nota oficial da seleção de Gabão.+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’