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Estrela da Copa Africana de Nações vira dúvida no torneio após ser diagnosticado com lesão cardíaca

Aubameyang desenvolveu a lesão após contrair a covid-19 e não atuou contra Gana...
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Publicado em 

14 jan 2022 às 19:08

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 19:08

Um dos principais jogadores da Copa Africana de Nações, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, foi impedido pela federação africana de disputar o duelo entre Gabão e Gana, nesta sexta. O jogador, assim como os companheiros Axel Meyé e Mario Lemina, foi diagnosticado com uma lesão cardíaca relacionada à covid-19.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal- De acordo com a comissão médica da Confederação Africana de Futebol (CAF), os jogadores Pierre-Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina, recém-saídos da Covid-19, não podem participar desta partida. Os exames mostrariam lesões cardíacas. A CAF não quis correr nenhum risco - trouxe a nota oficial da seleção de Gabão.+ Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’
O teste positivo para covid-19 já havia feito Aubameyang perder a estreia da seleção, na última segunda-feira, contra Comores. No Arsenal, o atacante foi afastado por indisciplina ao ser flagrado festejando com companheiros em Dubai. Dias depois, o atleta testou positivo para a doença. É incerta a sequência dos jogadores no torneio.
Crédito: CopaAfricanadeNaçõestemdiversoscraquesespalhadospelomundo(ArteLANCE!

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