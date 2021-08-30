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futebol

Estreia e golaço! Diego Costa marca em seu primeiro jogo e garante empate contra o RB Bragantino

O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo e ajudou a equipe a sair de Bragança Paulista com um ponto...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 22:59

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 22:59
Era esperado que Diego Costa, badalado reforço do Galo, não tivesse grande apresentação em sua estreia diante do Red Bull Bragantino, já que não entrava em campo desde dezembro do ano passado. No entanto, com presença de área ainda em dia, ele marcou o gol de empate do Galo, após lindo passe de Sasha, em um duríssimo duelo com o Red Bull Bragantino.
Confira a classificação do Brasileirão
Em forma, poderá ser muito útil ao time alvinegro. O Atlético só conseguiu o placar de 1 a 1 graças ao "faro de gol" do artilheiro, em sua primeira partida no Campeonato Brasileiro.

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