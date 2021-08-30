Estreia e golaço! Diego Costa marca em seu primeiro jogo e garante empate contra o RB Bragantino

Era esperado que Diego Costa, badalado reforço do Galo, não tivesse grande apresentação em sua estreia diante do Red Bull Bragantino, já que não entrava em campo desde dezembro do ano passado. No entanto, com presença de área ainda em dia, ele marcou o gol de empate do Galo, após lindo passe de Sasha, em um duríssimo duelo com o Red Bull Bragantino.
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Em forma, poderá ser muito útil ao time alvinegro. O Atlético só conseguiu o placar de 1 a 1 graças ao "faro de gol" do artilheiro, em sua primeira partida no Campeonato Brasileiro.